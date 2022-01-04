中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬。（中時資料照）

桃園機場清潔人員疫情擴大，繼昨日檢出1名40多歲本土個案（案17230）後，今再增2名清潔人員、1名防疫計程車司機確診，合計4人染疫，其中的案17230感染Omicron，Ct值僅11，日前曾至市場擺攤。專家表示，清潔人員在疫情中的角色非常重要，最擔心的就是SOP無法落實，此事應比照防疫旅館進行「總體檢」，改進清潔人員、計程車的SOP。至於社區的風險，則要觀察到月底。農曆新年將至，民眾是否能安心過年，就得看看本月後半段的防守情況。

國內今新增4例本土個案，包括3名清潔人員（案17230、17238、17239）以及1名防疫計程車司機（案17240）。其中，案17230為昨晚公布的個案，Ct值僅11，曾在12月30日、31日赴忠貞市場擺攤，今確定感染Omicron，而計程車司機則是經此案接觸者採檢檢出。中央流行疫情指揮中心表示，3名清潔人員打掃區域不同，分別是司機使用的廁所、行李轉盤區旁的廁所，以及辦公區廁所，研判可能是通勤搭車感染，而司機曾在上月底載過2名確診者。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，清潔人員在新冠肺炎疫情的角色非常重要，因無相關醫學知識，最擔心的是在處理的時候可能會按照一般的作業方式。例如，環境擦拭應是單向擦拭，不能來回擦、清理的地方必須是從清潔處往髒處清理、抹布不能重複使用等，這需要花很多的力量才能協助清潔人員了解。另工作時的防護也一樣，一定要有人看著，不能自己來，原則上來講，對於清理的要求，不只是機場，包括防疫旅館、檢疫所都需要特別注意。

由於Omicron清潔人員曾赴忠貞市場擺攤，黃高彬提醒，Omicron的傳染力比Delta更強，包括去買東西的、交談過的、靠近的、保護不夠好、接觸時間時間長的民眾或攤販，都要擴大採檢，否則疫情可能一發不可收拾。

黃高彬認為，此次本土疫情應比照防疫旅館事件進行「總體檢」，包括清潔人員的管理、防疫計程車司機的管理都一定要加強。今桃園市交通局表示，經初步調查，該司機並未使用機場廁所，都只待在車上，對此他認為，司機可能是被載過的確診者感染機率較高，這可能是防護做的不夠好。

對於此次社區的風險，黃高彬認為，應從昨（3日）起觀察2個潛伏期（28天）都無新增個案才算安然度過，屆時已經是農曆新年。屆時民眾是否能安心過年，就得看看本月後半段的防守情況，目前多數入境的旅客都是為了過年而回來，入境時間集中在本月上半段，若守得密不透風就沒問題，但若中間又有個案漏出來，則過年期間就要避免群聚。