即便疫情一度造成國內經濟情勢不穩，VOLVO汽車依舊在消費市場氣氛低迷中穩健成長，12月收關前交出 1172 輛佳績，創下在台運營以來的單月新高紀錄，綜觀全年 VOLVO 在台總掛牌數達 8444 輛亦創下分公司新紀錄，對比 2020 年成長 20％，一舉成為國內豪華品牌中成長率最高的汽車品牌。

值得一提的是，其中 XC40、XC60 與 V60 車系更是品牌三大熱銷車款，積極推動的 PHEV 車型亦寫下 26％ 的成長佳績，屢創新猷的成長態勢成為國內豪華車市的耀眼新勢力。

VOL12 月破千輛的新紀錄中，不僅較去年同期成長 22％，對比 11 月的 750 輛掛牌數亦成長達 56％，一躍成為國內前三大豪華品牌。而在熱銷車款上，年度銷售前三名分別為年增率 29.8％達 2666 輛的 XC40、年增率 11％ 達 2346輛的XC60與年增率43.9％ 達 1322 輛的 V60，XC90 則以同樣破千台的 1105 輛位居第四，其中 XC40 於 12 月掛牌數達 474 輛，成為全台豪華進口車銷售量第一名；而年度成長冠軍則為年中改款的全新旗艦 S90，舒適典雅、寬敞奢華的後座享受滿足層峰人士的品味與喜好，以 123％ 的成長率成為品牌銷量大躍進的助力之一。

以 「新能源專家」 之姿致力推廣新能源車款的 VOLVO，以可油可電的 PHEV 雙能電動車款提供舒適細膩的駕馭體驗，深獲消費者喜愛；於此同時，2021 年底首批完售的 XC40 Recharge 以純電底盤搭配開放式 Google 車載資訊娛樂統，強大的產品實力為 2021 新能源車款銷售帶來 819 輛的好成績，遠勝 2020 年的 652 輛，成長 26％，佔整體銷量 10％。

VOLVO 汽車注重安全、健康、友善環境等理念，在疫情最嚴峻之時，提供全台車主最安全的外出方案，提供豪華車買主另一個關懷環境的選擇，與 VOLVO 一同實踐對社會環境的責任與承諾，其珍貴的品牌精神已從 2021 年勢如破竹的銷量中反映。除了持續精進產品實力，VOLVO 亦將提升全台展間與保修服務，同時積極佈建充電網路，以新能源先發之姿，加速推動產品迭代升級，為消費者帶來更可靠的用車體驗。