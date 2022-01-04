南韓總統文在寅宣布特赦前總統朴槿惠，前副總統呂秀蓮上個月也公開呼籲蔡英文總統特赦前總統陳水扁，總統府卻回應「最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日回復健康。」對此，阿扁4日除在臉書粉專PO文說「有所感」，也感嘆「有時候同志比敵人還要可怕」。

陳水扁還認為，韓國總統文在寅都能特赦政敵朴槿惠，「韓國能，台灣為什麼不能？」因此看到席德進的作品時，心情很複雜，自然會有所感。

今天上午陳水扁在臉書粉專PO出「平安夜不平靜」一文，指去年12月25日耶誕節到台東池上穀倉藝術館，欣賞席德進書法作品「失敗本身是生命勇猛活過的證據」時，因為前一天的平安夜，獲悉韓國首位女總統朴槿惠將被她的政敵文在寅「特赦」，讓他有所感。

陳水扁說，去年他前往池上穀倉藝術館觀賞席德進作品私藏展「傳奇」時，友人謝金河幫他拍了一張照片，事後傳給他，還寫上「阿扁總統背影看席德進書法，很有梗！」

陳水扁表示，他雖然不知謝金河所指的梗為何？但他在去年平安夜獲悉韓國首位女總統朴槿惠將被特赦，宣布特赦朴的人，卻是2012年被韓國新國家黨候選人朴槿惠以3．6％險勝擊敗的民主統合黨文在寅，因此當他看到席德進的書法「失敗本身是生命勇猛活過的證據」時，自是感觸良深。