新竹縣政府今年元旦開始增設新聞處，並將教育處升格為教育局，4日在新年首度主管會報中，縣長楊文科表示，將由新聞處長莊淇銘、機要祕書田昭容、教育局長楊郡慈、文化局長李安妤擔任發言人工作，說明縣府政策並加強城市行銷，讓縣民更加了解縣政推行。

楊文科表示，成立發言人群的目的在於傾聽基層的聲音，也讓政策行銷更加多元，縣府要動起來，增加推廣縣政的工作，楊文科也指示由莊淇銘分配發言工作，代表縣府發聲，並行銷推廣。

莊淇銘則表示，總統府、行政院和6都均設有發言人、副發言人制度，其他縣市雖然少見，而新竹縣目前應該是發言人的數量最多的縣市，未來會依據專業分工，若有重大政策再由縣長本人親自對外發言。

莊淇銘也表示，他教授城市競爭力多年，未來城市行銷的重點會以民眾感受為主，包含縣長上任後推動的5支箭政策、十大交通建設、共融式特色，還有綠色海岸風景遊憩發展計畫等重大建設，以及就學育兒、社會福利等施政，也會優化宣導行銷的手法，讓縣民了解縣府的施政方向和政策，並吸引更多企業看到新竹縣的優勢進而投資。