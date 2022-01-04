台東推廣正向輔導，適時給予鼓勵支持，讓學生尊重自己建立自信。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

關山國中主任劉芙蓉分享正向輔導經驗。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府落實正向輔導成效良好，2021年底統計中輟率降至0.007％，創歷年新低，更較去年同期大幅減少9成。台東縣長饒慶鈴表示，縣府的目標是營造有溫度的校園生活、不放棄每一個孩子，讓孩子都能受到鼓勵及肯定，在愛的環境中找到自我興趣及自信。

關山國中主任劉芙蓉分享正向輔導經驗，學生小傑原是體育選手，因受傷而回鄉就讀，家中無人陪伴關懷、與親屬關係疏離，加上課業落後無成就感；因此主動關懷並安排心理輔導，也與家扶及社區攜手關心，讓小傑透過小團體課程、校外活動找到興趣。

經過兩年多的輔導，小傑已能友善的與同學互動、肯定自己在烹飪課等技藝班的表現，也繼續升學就讀相關科系。劉芙蓉強調，同理小傑才能真正貼近他的心，在教導孩子拋去自卑時更應該教他看重自己，好好聽他說話陪伴他，讓他知道這個校園有人關心他、在等他回來。

縣府教育處近年推動正向管教、強調愛與榜樣，自2020年取消風紀股長，減少同學之間的排擠和衝突，舉辦正向管教研習、優選案例的分享與表揚，2021年也特別推動友善班級，全縣目前有關山、豐田、卑南及新生國中4所學校試辦，給予教師辦理好書閱讀、心情分享、同樂會表揚等不同活動的空間，凝聚班級向心力及營造互助的溫暖氣氛。

教育處針對中輟的高關懷孩子個別化輔導，因此有效降低中輟學生數，2021年9月至12月分別為3名、1名、1名、2名，中輟率最低達0.007％，遠低於2020年同期中輟學生數7至10名，及全國平均數0.020％至0.024％。