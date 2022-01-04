商用車龍頭FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）蟬聯2021年3.5噸(含)以上商車銷售冠軍，創下商車界30連霸神紀錄。近兩年在疫情的衝擊下，FUSO 2021年總領牌台數達9407台，相較去(2020)年7301台大幅成長28.8％，堪稱商車王者。

FUSO總代理—台灣戴姆勒亞洲商車(DTAT)執行長王立山感性表示：「由衷感謝FUSO HERO們的長年支持，這60年來，陪著FUSO走過風風雨雨，一起見證台灣經濟的起飛與奇蹟，因為這份情感連繫人與車，讓FUSO服務一代又一代的頭家，FUSO會更努力推出一代又一代新產品及服務以回饋車主，一起持續努力為台灣經濟打拼。」

回顧2021年3.5噸(含)以上商用車總巿場，疫情持續衝擊台灣，但運輸物流業卻受惠宅經濟發燒持續逆勢成長，因此國內商用車3.5噸(含)以上市場於2021年的表現，除反映產業的獨特現象外，加上六期排放法規實施前的預購及政府汰舊換新補助政策的推波下，在疫情及貨櫃短缺等多重不利因素影響下，總巿場領牌仍高達28408台，較2020年22997台逆勢成長23.5％，創下近20年來的新高紀錄。

綜觀2021年各商車區隔巿場的表現，3.5噸(含)以上中小商貨車受宅經濟激勵一路暢旺，而且自2020年9月3.5噸小貨車總重認證提升到5噸後，車主不用擔心超載而動輒收到罰單，因此3.5至5噸該區隔市場維持高檔成長較去年達34％，熱銷長青樹FUSO堅達領牌高達5851台較去年(2020)更成長45％，奠定FUSO品牌在小型貨車市場及整體商車市場的領導地位。

重型車方面，雖然海運貨櫃吃緊，但貨櫃陸運持續暢旺，加上營建工程帶動的砂石車需求及預拌混凝土車的換購潮等因素下，帶旺重型車的2021年總領牌台數持續成長，其中FUSO於2021年領牌數達1592台較去年(2020)成長20％，不愧為重卡之王。