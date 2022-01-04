「長壽消費將是下一波主要經濟動能！」2025超高齡社會將至，根據聯合信用卡處理中心發布的信用卡交易數據，台灣每月消費總額以60歲左右為消費力冠軍，單月總額近270億；單筆消費力則以80歲以上為最高。有此可見，壯世代族群正逐漸成為台灣消費新勢力。然而這股消費能量，台灣各大產業該如何承接呢？

壯世代教科文協會日前發起「壯世代感心服務網路調查」針對壯世代族群食、衣、住、行、育、樂等六大面向進行問卷，發現高達34%的壯世代每月消費超過4萬元；同時，超過42%認為獲得「超出對商品服務的物質期待」會覺得感心。另外也有超過35%希望得到「耐心的服務」。壯世代教科文協會理事長吳春城強調，希望透過這次調查讓各產業更瞭解壯世代對服務品質的期待，而企業若追求永續，必須適應人口結構的變遷，為壯世代創造更符合需求與感心的產品與服務。

**消費力大翻轉，壯世代逾三成月花超過4萬，近一成超過10萬**

這次結果發現，壯世代每月在食、衣、住、行、育、樂等方面的平均花費中，34%的壯世代花費超過4萬元、34%為2~4萬元、32%為2萬元以下，其中更有9.3%每月消費超過10萬元。綜合以上數據，吳春城認為，許多壯世代早已繳完房貸或退休，進入「用心享受」的人生階段，比年輕族群更敢於犒賞自己。

另外，根據樂齡網去年度上半年的訂單資料統計顯示，75歲以上的族群，網購的筆數相較前一年年下半年大幅成長了214%，是所有年齡層中成長率最高的一個族群；momo購物網的統計也發現，其會員成長幅度以60歲以上最為顯著，年增突破30%，可見壯世代的龐大消費力正在急速成長！

**不要只想到長照！細緻的服務才是超高齡社會的解方！**

該調查也發現，壯世代在食、衣、住、行、育、樂各面向服務需求強調「務實、舒適及彈性」。像是飲食方面，期望餐廳能提供「清楚地介紹與說明」(35%)，以及「提供客製化餐點」(26.3%)；購買服飾時，最著重機能強化、輕量舒適的材質 (37%)，以及「友善的諮詢與退換貨服務」(28%)等等。

另外，在居住相關消費上，首重「開放式格局，彈性調整應用」(31.3%)；參與研習課程時，主要希望能拿到「課程實體講義」(26%)；而從事休閒旅遊活動時，超過六成期望能有「具深度且不趕時間的行程安排」(61%)。

「超高齡社會別只想到長照！」吳春城表示，壯世代對消費的需求除了產品本身的品質，細緻的顧客服務最為重要。而從近年的多項調查都指出，長壽消費未來將成主流，企業必須因應人口結構的變動，調整其產品與服務，才能承接這股史無前例能量，為社會帶來雙贏！