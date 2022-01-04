玉山金控響應淨零排放，宣示2030年100％使用再生能源，並以每年增加10％綠電逐步達成目標。透過自身投入太陽能設備建置與綠電採購，已於2021年完成首筆綠電轉供，完成轉供的太陽能案場年發電量達425萬度，相當於全年用電量的10％，包括零碳示範分行嘉義分行與即將啟用的第二總部大樓為首批使用綠電的據點。

玉山銀行董事長黃男州表示，2020年初玉山便開始規劃綠電採購，從分析自身用電情形開始，並與外部能源業者討論適合玉山的案場位置及發電方式，經多次會議後完成簽署購電協議，再通過台電、能源局、地方政府及標檢局等單位的審核流程，前後付出近2年的努力，終於在2021年12月完成首筆綠電轉供。此外，位於嘉義的太陽能案場預計於2022年第一季進行綠電轉供，屆時玉山金融大樓及8家分行也將開始使用綠電，約當全玉山用電量的8％，加計已完成轉供的綠電，相當於全年用電量的18％。

玉山採取多重管道來降低營運碳排量，包括汰換耗能空調與照明燈具、自建太陽能發電設備及簽署購電協議等，2017年起陸續於行舍屋頂建置太陽能板，截至2021年已完成20個據點的太陽能屋頂，總裝置容量約159瓩（KW），年發電量約22萬度。除此之外，玉山也建置雨水回收系統，一年省下超過1萬1千噸用水，並導入ISO14046水足跡及ISO46001水資源效率管理等國際認證，強化水資源管理。在減少廢棄物方面，玉山執行國內及海外據點的廢棄物管理、禁用一次性美耐皿餐具並全面推廣無紙化，平均每年約減少13％的一般廢棄物，落實垃圾減量、保護地球。

玉山積極打造永續營運環境，透過綠建築、太陽能分行及綠電採購，展現2030年100％使用綠電的決心，朝向2050年成為淨零排放銀行目標努力。展望未來，玉山將持續跨越綜合績效、企業社會責任及永續發展三座大山，將金融本業結合ESG，響應並實踐聯合國永續發展目標，發揮金融業的影響力，攜手政府、企業及個人一起邁向永續共好的美麗家園。