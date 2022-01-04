新的一年第四天，彰化縣傳出禽流感疫情，一天就撲殺7萬2439隻雞，包括2萬5680隻蛋中雞及4萬6759隻土雞。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

新的一年第四天，彰化縣傳出禽流感疫情，一天就撲殺7萬2439隻雞，包括2萬5680隻蛋中雞及4萬6759隻土雞。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

新的一年第四天，彰化縣傳出禽流感疫情，一天就撲殺7萬2439隻雞，包括2萬5680隻蛋中雞及4萬6759隻土雞。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

新的一年第四天，彰化驚傳禽流感疫情；彰化縣大城鄉蛋中雞場和芳苑鄉土雞場確診感染禽流感，彰化縣動物防疫所4日進場完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬5680隻蛋中雞及4萬6759隻土雞，合計撲殺7萬2439隻雞。

天氣不穩定溫差大，禽流感來勢洶洶，近日蛋價飆漲，彰化縣是全台最重要雞蛋產地，冬天雞隻產蛋量原本就不穩定，如今大型蛋中雞場內2.5萬多隻中雞，還來不及養大成熟，就染疫遭撲殺，也讓產蛋供應量再添變數，恐使蛋價持續居高不下。

動防所長董孟治表示，去年年12月31日分別接獲通報，指雞隻有異常死亡，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送檢，3日經家畜衛生試驗所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，立即於4日進場執行撲殺作業。

董孟治推測，雞隻染疫病原路徑可能受候鳥過境遷徙影響，我國候鳥路徑上游國家日本、韓國，近日都爆發禽流感疫情，為H5N1高病原家禽流行性感冒、或H5N8亞型高病原性禽流感病毒(b分支)疫情；去年12月12日高雄市茄萣溼地野鳥排遺，與12月15日台南市四草溼地死亡黑面琵鷺，均被檢出H5N1亞型高病原性禽流感，與去年入冬以來日韓爆發的H5N1亞型病毒株相近，顯見透過候鳥遷徙，將境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

動防所呼籲，冬季為禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，易使得家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒防疫工作；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候鳥野鳥接觸，感染病原。