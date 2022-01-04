2022新年展開，回顧2021年高雄房市相當熱絡，甚至傳出一日三市的現象。台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄市近5年住宅每坪成交單價，已從2017年每坪17.3萬元一路飆漲，至2021年已大舉衝破2字頭，其中小港區前後1年價差逼近3萬元。

台灣房屋集團指出，2021年高雄平均成交單價來到20.3萬元，漲幅17％，成為近5年來的房價最高點，而購屋熱區的房價漲幅，排名前十名行政區，增幅至少從6％起跳，且漲最大的前三名全由蛋白區包下。

冠軍寶座則由小港區拿下，每坪均價從2020年的12.1萬元，上漲至2021年的14.9萬元，增幅達23.3％，大寮區與仁武區，各以17.2％、14％增幅分居二三名；換句話來說，小港區前後一年價差2.8萬元，等於晚一年入手小港區的30坪住宅，恐得多花近84萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，漲幅最高的小港、大寮跟仁武，擁有三大助攻房價的共同特點，1.房價基期低，受新案持續帶動補漲空間大；2.產業園區多，受惠就業人口紅利，推升價量表現；3.蛋白區發展潛力大，抗跌保值性佳。

以小港區來說，擁有捷運紅線繞行，新光三越OUTLET「SKM Park」也將進駐大魯閣草衙道現址，帶動觀光消費人潮，市區整體生活機能發展成熟。

同時小港區內有臨海工業區及中鋼、台船等四大國營企業坐鎮，磁吸龐大就業人口，成為區域房市發展利基，近年有不少針對單身上班族及小家庭客層推出的中小宅產品，包括小港康莊路一帶的「錢進高雄1期」、「利威康莊大道」等新案以及桂林商圈的「和宜甜蜜」等，近一年成交價均有18-19萬元實力。

除了新屋帶動，台積電設廠、亞灣區特貿三開發有譜等效應，也讓身為南部科技S廊帶成員之一的小港區，整體房市發展更有力，而國際大廠接連進駐高雄，作為國際樞鈕的小港機場使用量提升，都將帶動周邊不動產交易量能。

至於近來出現「蛋白區賣蛋黃價」現象，台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福表示，受惠台積電產業進駐的利多，帶動不少置產型買氣，像在鳳山文山特區，新屋就衝破3字頭，屋齡10年的中古大樓住宅，近期也以每坪單價約27萬元成交，此行情已可入主美術館豪宅特區。

林家福指出，目前市場約有2成屋主直接把開價往上調，價格增幅約上調1成左右，不只台積電所在的北高雄，幾乎整個高雄房市熱區都有此現象，農16特區的住宅大樓，屋主開價1800萬元，短短一周內就改底價兩次，最終買方加價，以1890萬元成交，原因在於目前許多屋主看好高雄後市，暫時收手不賣，因此近期市場中古物件也出現稀缺現象，僧多粥少，購屋族又擔心房價飆漲，即使加價，也想趁早入手。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2021年雖受疫情干擾，但高雄擁有豐富的公共建設題材，包括高雄流行音樂中心、輕軌大南環段都陸續啟用，鐵路地下化綠廊道完工、輕軌二期動工等，皆大幅優化區域生活機能。

張旭嵐補充，另外去年下半年高雄更受惠台積電設廠、國際大廠加碼投資佈局等產業利多，讓長期低基期的高雄房市吸引投資人目光，而在政府頻頻出手政策調控下，2022年初買氣可能輕踩煞車，不過因現在土地取得成本欲低不易，且缺工缺料促使營建成本上漲，加上通膨效應，所以房價仍朝樂觀發展。