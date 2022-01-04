台東縣關山鎮4日起發放每位鎮民2000元防疫禮金。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮4日起發放每位鎮民2000元防疫禮金。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮公所以鎮庫累積的餘絀款支應1700萬元，自4日起要發給每位鎮民2000元防疫禮金，共計有8344人受惠。據了解，這是繼前年延平鄉、去年太麻里鄉後，第3個發放防疫禮金的鄉鎮，此外，海端鄉將在8日發放每人3000元防疫禮金。

拿著全家人共1萬4千元的紅包，關山鎮民開心拍照留念。一早許多關山鎮民陸續到活動中心領取鎮民專屬的防疫振興禮金，打算貼補家用；黃姓鎮民說，禮金用途是日常開銷，買些生活用品，能領當然比沒有得領更好。而難掩喜悅神情林姓鎮民說，「不無小補，當然很好！看有缺什麼就會去買」。

受到疫情衝擊，部分家庭收入受到嚴重影響，關山鎮公所除了零負債外，還有高達近2億元的餘絀款，因此公所在去年7月經過鎮民代表會的同意，在今年編列1700萬元預算，讓設籍在關山的8344位鎮民，都能領到2000元的防疫振興禮金，藉此振興地方經濟。

關山鎮長戴文達指出，防疫禮金1700萬都在鎮公所的財政控制範圍內，他說，鄉公所完全無負債，且在他第2任期結束後，還會有很多結餘款，給下一任的鎮長使用。

據了解，2019年全球新冠肺炎疫情爆發後，台東縣延平鄉率先發給每位鄉民1000元，隨後太麻里鄉、關山鎮陸續跟進並加碼至2000元，而海端鄉也預計要在8日發放3000元。台東縣有4鄉鎮提出振興經濟消費禮金自治條例，發放現金給鄉民，要讓民眾手頭有錢，買年貨過好年，同時促進地方經濟復甦。