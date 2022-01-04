運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，隨著冬至交年運過後，受本命年影響的生肖，也就是屬馬、龍、狗、羊、牛的人，終於可以鹹魚翻身，在2022一開年就迎接好運。

▍第五名：生肖馬

屬馬人在2021年與牛本命年相害，莫名其妙背很多黑鍋，身邊的朋友、同事化為小人，讓你遭受牽連，不過從12/21冬至交年運後，運勢會明顯好轉，生活、職場、人際關係、感情以及健康都越來越好，2022年帶有三合本命，還有「將星、金匱」加持，前者讓你在事業上如有神助，有望升職、加薪；後者則是助你財運亨通，運勢轉暗為明，加上身邊的好人緣，能為你化解生活中的煩惱。2022年特別是農曆3月、6月、9月、10月運勢最旺，諸事順遂，好好把握。

▍第四名：生肖龍

屬龍人在2021年與牛本命年相破，生活、事業、感情生活上遭受破壞，甚至是為家人破費，各方面的影響讓你欲振乏力。幸好從12/21冬至交年運後，你的運勢由黑翻紅，2022年能夠大展長才。你在2022年獲得「國印」吉星庇佑，此時頭腦清晰，鬼點子特別多，工作上的表現亮眼，長官對你賞識不已。在2022年若有參加考試，考運旺盛加上自身努力，有機會金榜題名，好好把握這波好運，努力打拚將能成功上岸。2022年特別是農曆4月、5月、8月、12月運勢最旺，把握機遇，會是人生的轉折點。

▍第三名：生肖狗

屬狗人2021年與牛本命年相刑，容易因為與他人的口角是非，引來訴訟。這一整年焦躁煩悶，從12/21冬至交年運後，終於能夠甩開衰運，2022年與虎三合，萬事順利，另外「華蓋」星助力，你的直覺與第六感非常強，遇到有蹊蹺的事情，你能夠立刻發覺不對勁，馬上抽身，在吉星的庇護下逢凶化吉。加上你越來越知道自己要的是什麼，2022年開始，將能徹底發揮潛力，好好表現。2022年特別是農曆2月、4月、10月、11月運勢最旺，諸事順暢，可過著享受的生活。

▍第二名：生肖羊

屬羊人在2021年受到牛本命年正沖的影響，處處受到打壓，有志難伸，整天忙著應付小人，無暇顧及其他，幸好從12/21冬至交年運後擺脫陰霾，迎來2022年的新氣象，還有眾多吉星為你加持，運勢想不好都難。2022年將得到「天喜」吉星的助力，人緣方面有貴人相助，更有長輩疼愛，連桃花運也一起上漲。2022年婚運也很旺，還有「月德」吉星令你福氣滿盈，有福神、祖先庇佑的好運，即使遇到困難都能順利化解，建議今年多做善事、多說好話來耕耘福田，會放大「月德」的好運能量。2022年特別是農曆正月、5月、7月、11月運勢最旺，凡事都有貴人幫忙。得到加倍的回報。

▍第一名：生肖牛

身為2021太歲之首，屬牛人從年初就一直不順，整體運勢受到凶星的壓迫，事業、財運及健康方面諸事不順，終於從12/21冬至交年運後，運勢由黑翻紅，霉運在冬至過後就逐漸遠離，2022年有「紅鸞星」入命，所謂「紅鸞星一動，姻緣必臨門」，不僅單身者容易找到天賜良緣的對象，在2022年閃婚的機會特別高。2022更是屬牛人婚運、求子運暴漲的的大好年，特別適合走入人生下一階段。2022年特別是農曆7月、8月、9月、11月運勢最旺，喜鵲臨門，貴人幫襯，人財兩得。

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