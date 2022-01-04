許多人都嚮往能夠談一場甜甜的戀愛，不過想要開始一段感情，就必須主動出擊，或是多認識新對象。《搜狐網》命理專欄發文分享，金牛座、摩羯座和水瓶座的人常常喊著要談戀愛，卻從來不會主動跨出第一步，簡直就是「憑實力單身」的最佳代言人。

1、金牛座

金牛座的內心其實非常想要談戀愛，和朋友聊天也會不時透露出這個心願，不過說歸說，他們並不會真的做出行動，因為金牛座本身個性比較「宅」且慢熱，不習慣跟別人社交互動，尤其在喜歡的人面前，他們更會手足無措，不知道該如何表達自己的心意。

2、摩羯座

摩羯座每次和朋友聊天時，都會不斷喊著想要「脫單」，然而當朋友介紹對象給他們時，他們反而覺得麻煩，因為在摩羯座的世界裡，除了工作以外，就只有他們自己，如果談了戀愛還要顧及別人的感受，生活可能因此產生很多問題，所以他們絕對不會自找麻煩。

3、水瓶座

水瓶座也是常喊著想要「脫單」的人，卻從來不會主動表達自己的感受，在水瓶座眼裡看來，他們需要的是一個真正理解自己的靈魂伴侶，所以不會主動出擊，而是靜靜地等待真愛來臨，只不過水瓶座面對喜歡的人，常常表現出忽冷忽熱的模樣，導致真愛難尋。