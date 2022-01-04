因疫情遭暫緩開放的阿塱壹古道，繼去年8月開放假日申請後，縣府公告10日起也開放平日進入。（謝佳潾攝）

因疫情遭暫緩開放的阿塱壹古道，繼去年8月開放假日申請後，縣府公告10日起也開放平日進入。（謝佳潾攝）

因疫情遭暫緩開放的阿塱壹古道，繼去年8月開放假日申請後，縣府公告10日起也開放平日進入。（謝佳潾攝）

阿塱壹古道被譽為一生必遊一次的最美海岸線，疫情間更是魅力不減，屏縣府去年8月恢復假日申請造成瘋搶，而公告10日起開放平日進入後，每天230個名額也幾乎秒殺，3月起申請名額雖將增至300名，但遊客仍擔憂搶不到。

全長7.2公里的阿塱壹古道，連結屏東旭海、台東南田，沿途風景美不勝收，屏縣府為維護這原始海岸線風貌，2012年設立「旭海觀音鼻自然保留區」，管控進入古道人數，遊客須在出發前8至30天線上申請或向社區報名，每周不得超過2100人，而去年5月受疫情影響關閉保留區，直至3個月後才開放假日（周六、日）申請。

而隨疫情趨緩，縣府與部落共管會議討論後，決議2022年1月10日起開放平日進入，並從2021年12月31日零時起開放申請，周一至周日每天開放線上申請名額100名、旭海社區報名名額80名、南田社區50名，但2月1日起線上申請名額改為170人，換言之，1月10日至2月28日，每天開放230人走阿塱壹古道，3月起放寬人數至300人。

訊息一出後，許多遊客大呼開心，等了7個月終於等到平日再與阿塱壹相會，各個蠢蠢欲動守在網路前開搶，不料，每每釋出名額不到5分鐘就幾近秒殺，連2月3日都顯示候補狀態，遊客開心擔心3月起新增名額也不夠搶。

「非常難搶！」旭海觀音鼻自然保留區管理維護暨導覽解說員協會理事長余承澔指出，阿塱壹從控管人數以來就不好搶，尤其是線上名額，因遊客向社區報名可能要買套裝行程，不像線上申請只需單純請導覽員，所以多數遊客偏好線上申請。

他說，每年10月至隔年4月是走阿塱壹的旺季，而高峰期的假日曾多達100多團在候補，平日也有數十團在等，至今阿塱壹的熱度並未因疫情稍減，遊客想走需靠運氣。