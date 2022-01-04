桃園機場一名女清潔員工(案17230)確診Omicron，同時又查出2清潔員與1名防疫計程車司機染疫，一共4名本土案例，前台大感染科醫師林氏璧對此也罕見在6小時內二度喊話指揮中心調整疫苗施打政策，直說「常常很強調政策要滾動式調整的指揮中心，現在就是該滾動的時候了」。

指揮中心3日深夜確認桃機清潔婦為本土案例，今天更證實為感染Omicron，由於該個案曾在跨年前連續2天在桃園忠貞市場擺攤，市場今天也緊急宣布停業3天大消毒，附近新增3個採檢站，陳時中同時宣布桃園市取消口罩放寬政策。

對此，林氏璧也在臉書PO文「針對Omicron的疫苗施打政策 該滾動式調整了」，他指出，Omicron相當兇猛，不論任何疫苗，只打兩劑幾乎都無法防止感染，邊防人員也不能只追求一、二劑覆蓋率。

林氏璧說，對於Omicron，AZ兩劑後幾乎完全不行，比較好的mRNA疫苗，防Omicron的保護力在10週後就掉到40%以下，20週更是僅剩10%，連莫德納兩劑都一樣，和BNT半斤八兩。

林氏璧進一步補充，就算只看防住院的重症保護力，現有疫苗兩劑最高72%也不盡理想，若施打第三劑能提高至88%，扣掉邊防人員，60歲以上或有慢性病的高風險族群可以考慮提前施打。

文末林氏璧也表示，如今已是Omicron的時代，我國疫苗政策也應滾動式調整，他也喊話中央「請你說服我，看完最新疫苗有效性資料，邊防人員到底有什麼等5個月才打第三劑的理由？」，他說，常常強調政策要滾動式調整的指揮中心，現在就是該滾動的時候了。