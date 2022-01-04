台東縣政府辦理今年春節返鄉專車，5日凌晨零時起在台鐵訂票系統開賣，縣府表示，今年返鄉專車除了北迴線3列次外，另加碼1列從新左營到台東的南迴線，方便南部鄉親返鄉過年。

台東縣民專屬的春節返鄉／返工專車5日零時開放訂票，縣府交觀處指出，今年春節專車服務將提供北迴線樹林到台東返鄉及返工專車各3列次，返鄉專車為1月28日18：07普悠瑪6178車次、1月29日08：50普悠瑪6174車次、13：40普悠瑪6176車次。返工專車為2月5日12：33普悠瑪6177車次、2月6日11：00普悠瑪6179車次、12：33普悠瑪6177車次。

另從今年開始，為了服務南部旅外鄉親方便回家，台鐵將提供南迴線1列車次返鄉及返工專車，返鄉專車從新左營到台東為1月29日12：08自強號6401車次；返工專車由台東至新左營，為2月6日10：48普悠瑪6402車次。

縣長饒慶鈴表示，「回家好難」一直是外地台東鄉親的煩惱，為了讓旅外縣民可以在節慶時回家團圓，台東縣政府多年來辦理返鄉專車，經縣府與鐵局多次協商後，已於去年春節開始直接納入台鐵購票系統銷售，讓民眾能享受更好的購票取票服務。

交觀處提醒，返鄉專車換票服務僅限於各專列車次間退換，不得更換返鄉專車以外之列車車次，若須更換請先辦理退票再另行購買，台鐵局訂票網址：https：／／www.railway.gov.tw／tra-tip-web／tip／tip00K／tipK20／query 。