台北市人車交匯複雜，市警局3日起於大同區鄭州路與西寧北路口裝設科技設備，主要抓違規轉彎、跨越雙黃線、闖紅燈、占用機車停等區及車輛未停讓行人等5樣態，全時段自動偵測取締，上路首日共取締103件違規，比去年底宣導期減少近6成，多以未依規定轉彎為大宗。

交大執法組長黃孝勳表示，政策用意在於減少路口事故，除加強宣導「路口慢看停、行人停看聽」外，也建置科技執法設備抓違規。

黃孝勳說明，路口多功能科技執法設備採AI運算，辨識車種及其行經位置與時間，透過系統自動判斷違規行為和路徑，可提升違規識別率，違規行為經採證後，將由員警認證舉發。

根據交大統計，去年12月宣導期共發現7839件違規，首日上路共計取締103件，包括71件未依規定轉彎、18件跨越雙黃線、11件佔用機車停等區、2件闖紅燈、1件車輛不停讓行人，總體件數算下來比去年宣導期還少近6成。

交大補充，依《道路交通管理處罰條例》規定，未依規定轉彎、跨越雙黃線可處600元以上、1800元以下罰鍰，闖紅燈可處1800元以上、5400元以下罰鍰，占用機車停等區可處900元以上、1800元以下罰鍰，車輛未停讓行人可處新1200元以上、3600元以下罰鍰。

北市前年推動科技執法，目前共有7處執法路段，包括建國高架、市民高架、台北轉運站、台北車站、吳興街台北醫院前、中山北路2段馬偕醫院前，主要取締違規停車和白牌車、大貨車上高架，今年將再新增鄭州路與西寧北路口，一共8處。