位於一中商圈的知名美食商場「I PLAZA愛廣場」，多年來催生了許多爆紅的排隊美食，深受台中在地人與學生們喜愛，這次更跨足服飾業，在全新的購物空間、砸下百萬重金，打造智能AI裝置藝術，讓喜歡拍照打卡的民眾，站上舞台就能體驗一秒變網美的神奇魔力！

1月9日歡慶日韓服飾盛大開幕，愛廣場不僅邀來性感女神「琳妲」擔任一日社長，還有10元發熱衣限量搶購、通通有獎的好運轉轉樂、消費最低滿百即可抽Dyson吹風機、Iphone、Airpods等多樣好禮，等著民眾一同前來狂歡！

位於愛廣場三樓的日韓服飾盛大開幕，除了高質感的購物空間，引進多家日韓服飾，更斥資百萬打造一整區的絕美粉紅網美舞台，以智能AI與粉嫩裝置藝術結合，走進舞台中，一聲令下「愛廣場」，將啟動專屬於你的網美管家；再說出「女神就是我」、「一秒變網美」等情境指令，現場將有不同燈光音效，讓每個人都能體驗網美等級的氣勢！

愛廣場表示，除了一、二樓的網美美食，這次更打造了三樓的購物空間，「愛廣場的粉絲買完美美的服飾後，可以站上智能舞台，一秒變網美，人人都能當網美！」

愛廣場還邀請人氣IG網紅唐瀚與薇安，為大家示範怎麼輕鬆駕馭網美時尚！現場民眾不由自主的發出讚嘆聲，「真的好像模特兒！」、「這個角度好時尚！」、「我覺得這個POSE我也可以！」讓愛廣場躍升為IG最新打卡亮點！

愛廣場1月9日開幕活動，將推出五大驚喜！驚喜一，開幕當日早上11點，10元發熱衣限量搶購；驚喜二，擁百萬粉絲的性感女神「琳妲」，開幕當日擔任愛廣場網美社一日社長，除了現場直播網美吃喝玩樂一日行程，更要與粉絲近距離互動！

驚喜三，全館消費滿百元就有機會抽中Dyson、Iphone、Airpods等多樣好禮；驚喜四，開幕當日舞台將舉辦好運轉轉樂，免費美食券、飲品券、折價券等通通有獎；驚喜五，開幕期間日韓服飾滿額再折現金！五大驚喜即將降臨愛廣場，消息一出，網友紛紛留言1月9日必須擠爆愛廣場！