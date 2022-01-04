京城銀(2809)受一次性提列台開22.97億元呆帳拖累，2021年12月及第四季轉虧，每股分別虧損0.96元、0.16元。不過，累計去年全年稅後淨利稅後淨利56.3億元、仍年增2.54％，每股盈餘（EPS）5.02元，不僅維持成長態勢、亦逆勢改寫歷史新高。

京城銀2021年12月自結合併淨收益10.61億元，月增達18.71％、年增8.7％，為近半年高點。不過，因提列台開呆帳拖累，稅前虧損12.18億元、稅後虧損10.75億元，稅前每股虧損1.09元、稅後每股虧損0.96元，較去年11月及前年同期大幅轉虧。

合計京城銀去年第四季自結合併淨收益26.67億元，季增達35.47％、年增1.84％。惟受提列台開呆帳拖累，稅前虧損3.24億元、稅後虧損2.82億元，稅前每股虧損0.29元、稅後每股虧損0.16元，為2019年第二季近2年半低點。

不過，京城銀去年全年自結合併淨收益102.61億元、年增達15.21％，在提列台開呆帳後，稅前淨利65.05億元、仍年增3.87％，稅後淨利56.3億元、仍年增2.54％，稅前每股盈餘5.8元、稅後每股盈餘5.02元，仍締造全數改寫新高的「五高」佳績。

京城銀表示，該行秉持一貫嚴謹態度看待資產品質，去年12月及第四季顯著由盈轉虧，主因一次性認列台開全額債權損失22.97億元所致。不過，由於對台開放款多為擔保放款，預期對長期整體營運影響有限。

在一次性打消台開放款呆帳後，京城銀截至去年底逾放比0.02％、逾放覆蓋率8277.51％、放款覆蓋率1.51％，仍維持一貫高水準資產品質。京城銀長期重視數位服務與推廣，為了協助客戶以較低成本參與海外投資市場，特別在今年第一季推出線上下單美股ETF「京Go利」優惠活動，訴求低手續費率0.585%並在贖回時才一次收取，以做為新舊客戶的新春獻禮。

為提供客戶更流暢的服務體驗，京城行動銀行APP去年12月初推出重大改版，可支援台灣Pay掃碼付款及出示付款碼2種支付方式，推廣零接觸數位金融服務。同時，本季推出線上下單美股ETF「京Go利」優惠活動，協助客戶以較低成本參與海外投資市場。

投顧法人指出，京城銀過往針對呆帳處理，均以一次性提列方式反映資產品質，如2018年第四季及2019年第二季，各一次性打消大同旗下華映16.4億元、綠能25.1億元呆帳。由於資本及資產狀況良好，故維持「買進」評等、目標價45元。