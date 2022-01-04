周二官方公布的數據顯示，德國去年12月失業率降幅超出預期，此進一步表明了儘管新冠感染人數的上升，德國的勞動力市場仍維持其韌性。
德國勞動局指出，經季節調整後，去年12月失業人數減少2.3萬人，來到240.5萬人。路透此前的預測為減少1.5萬人。
勞動局局長Detlef Scheele說，在一年的結尾之時，勞動力市場發展良好，此前幾個月的復甦情勢仍在持續。
經季節調整後的失業率降至5.2%，為2020年3月德國疫情首次爆發以來的最低水準，當時德國正要步入大封鎖。
Scheele說，染疫人數的增加，為控制疫情而可能即將實施的社交封鎖，將成為一個不確定因素。
許多公司也在去年12月發出訊息，表明可能會再次讓更多員工休假。
根據去年10月的數據資料，政府的工作保障計畫當中的「短期工作」的僱員人數降至71萬人，遠低於2020年4月的600萬人。
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