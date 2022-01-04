氣候溫差大民眾得特別注意，經高雄市政府警察局捷運警察隊統計，去年於高雄捷運及高雄輕軌系統受(處)理的「為民服務案件」共有143件，尋找遺失物佔最多，其中「救護案件」就佔了22件，像是日前就有一名日籍的黃川先生，等車等到一半出現胸口悶疼， 捷警緊急協助就醫，所幸無大礙。

高雄市政府警察局捷運警察隊4日下午1時55分許，於輕軌台鐵美術館站執行勤務時，忽然發現有位正在候車的民眾右手扶著胸口，神情也出現相當痛苦的表情，隨即上前查看，這名50歲家住苓雅區的黃川先生，是日籍人士，他在等車時，突然出現胸口悶疼的不適現象，所幸一旁捷運警察發現，隨即通報119救護人員到場，所幸送醫後並無大礙，事後家屬也向員警道謝。

根據高捷警隊內部統計，110年捷運警察隊員警於高雄捷運及高雄輕軌系統受(處)理的「為民服務案件」共有143件，其中協助尋找遺失物最多佔48件，第二名就是協助迷途民眾返家為27件，而救護案件就佔了22件，就佔為民服務總案件數的15％。

因此高捷警特別提醒民眾一定要特別注意，近來氣候溫差變化大，容易導致長者或患有三高等民眾誘發心肌梗塞等疾病，請務必要注意保暖，於搭乘捷運或輕軌時，身體如有出現不適，一定要立即向旁人或透過列車緊急通話按鈕求助，以利儘速送醫治療。