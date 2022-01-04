鹿港溪兩岸水岸環境再造工程完工，親水步道上遊憩空間，設置糕餅、烏魚子造型石椅，帶有鹿港特色又充滿童趣。（謝瓊雲攝）

鹿港溪兩岸水岸環境再造工程完工，親水步道上遊憩空間，設置糕餅、烏魚子造型石椅，帶有鹿港特色又充滿童趣。（謝瓊雲攝）

代表「二鹿」意象的大型公共藝術裝置「福鹿獸」已完成安裝，不鏽鋼材質加上窗花、糕餅模紋設計，夜間燈光照射下閃閃發光。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港溪水岸環境改造工程完工，親水親綠生態環境可望成為農曆春節走春新亮點，特色裝置藝術夜間燈景令人驚艷。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港溪水岸環境風華再現，真的好美。彰化縣政府耗時3年、斥資5億元，重新打造鹿港溪水岸成生態親水廊道，讓舊名「舊港溪」徹底揮別昔日臭水溝汙名；長達1.5公里兩岸親水步道去年底完工，5、6日將驗收並改善細部缺失，農曆年前將可開放啟用，預料將成為新春走春的親子遊憩新亮點。

「一府、二鹿、三艋舺」敘述昔日台灣商港繁華，鹿港商業貿易頻繁，曾有鹿港飛帆美譽，隨著港口機能消失，港灣淤積，商船航道縮減成港溝，加上員林大排興建後，雨水汙水匯入鹿港溪出海，只剩排水溝渠功能，且因長年淤積，河道水質惡化。

彰化縣長王惠美表示，鹿港溪孕育了鹿港的繁華，縣府彙整地方人士、環境保護團體意見，進行鹿港溪整治、河岸改造，盼達到治水、淨水和親水目標，翻轉鹿港小鎮的水域空間。

在地方企盼下，彰化縣政府爭取中央補助，搭配再造鹿港歷史現場計畫，2018年動工啟動「鹿港溪排水護岸及水岸環境營造」工程，從鹿港青雲路至南興3號橋之間，長達1.5公里河段兩岸全面以生態工法綠美化，廣植花樹、綠草如茵，民生汙水透過汙水截流系統流入水資源回收中心，並引入石礫鋪層設計淨化改善水質，去年底完工後，嶄新的水岸空間令人驚艷，吸引不少遊客駐足。

彰縣府水資處長馬英傑說，鹿港溪水岸改造以「古城好生活、水與綠慢遊」為願景，融入鹿港歷史、文化及工藝等元素，營造6公頃景觀綠帶、親水步道3公里、水中舞台、風帆廣場、人行橋廣場等及7座橋梁，創造寬達25米水域環境。

河段中精心規畫600公尺藍帶遊憩水路，將可提供遊客體驗划船，而代表「二鹿」意象的公共藝術裝置「福鹿獸」也完成安裝，閃亮亮的不銹鋼材質，軀幹和鹿角上還有窗花和糕餅印模紋，夜晚搭配燈光照射，照亮鹿港新亮點。