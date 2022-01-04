台鐵車輛近期頻故障，交通部長王國材4日前往七堵機務段視察維修作業，要求加強精進舊車檢修作業、縮短零件更換周期，並嚴格把關新車EMU900、3000型電聯車品質。另外，未來將逐步簡化車型，從23種縮減至3種類型。

台鐵局針對近期車輛故障事件進行分析，發現2大因素，一項是主要是老舊車輛系統零件老化，故障車型主要集中在舊型區間車、莒光號、復興號及推拉式PP自強號，故障原因如「電氣系統老化」、「動力系統異常」等；另一項是人員操作新車不熟練、原廠製造瑕疵等。

台鐵局表示，將加強系統改造、縮短零件更換頻率及強化檢修作業，針對舊型區間車部分，會持續更新動力系統，預計今年底更新63組列車；莒光號、復興號舊型電力機車，將調整馬達作業材料、提升馬達線圈絕緣更換標準；推拉式PP自強號，將調整縮短機電系統。

有關舊車故障中長期改善措施，王國材說，台鐵加速老舊車輛汰換作業及車種簡化工作，新型區間車及城際列車分別預定於2023、2024年底完成交車，將陸續替換老舊車型，現在有23種車型，未來將逐步簡化並整併成區間車、城際列車及觀光列車等3種類型。

王國材指出，有關EMU900、3000等新購車輛，要求台鐵局嚴格把關，務必確認新車驗收前，所有缺失都已改善完畢，另尚在試運轉車輛，則應配合第三方獨立驗證單位查驗，務必在試車階段找出相關瑕疵，並督促車商及時改善，確保新車性能與品質。另外，台鐵局已初步建立車輛維修管理資訊系統，強化檢修作業品質與效率。