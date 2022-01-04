新聞網站「The Drive」報導，美國總統拜登（Joe Biden）3日返回華盛頓特區時，由於當地正好降下冬天的第一場大雪，積雪頗深，讓其座機「空軍一號」（Air Force One）降落後，載運登機梯的地勤車輛卻卡在雪中，導致拜登一度被困在機上，最後還是接機軍官和地勤人員一同推車，才終於化解此一尷尬局面。
根據報導，拜登3日結束新年假期，搭乘C-32A自老家德瓦拉州（Delaware）返回工作崗位。不過在抵達安德魯斯空軍基地（Andrews Air Force Base）時，雖然地勤人員已事先清理過跑道上的厚厚積雪，讓飛機能夠安全降落，但載運登機梯的地勤車輛卻卡在雪中，讓拜登一行人被困在機上下不來。
從影片中可以看到，接機軍官和地勤人員在大雪中奮力推車，才讓該車輛脫困並駛往C-32A，稍後拜登則在大雪中步下階梯。原本拜登應自安德魯斯基地轉搭「陸戰隊一號」（Marine One）直升機，但由於天氣惡劣，最後改由陸路返回白宮。
雖然有人質疑不應讓美國總統在大雪中冒險搭機返回華盛頓特區，不過美國空軍強調，其對所有任務都進行了風險評估，並確定該軍種有能力安全地將總統送往目的地。
值得一提的是，拜登此次搭乘的並非一般作為空軍一號使用的VC-25A，而是較常擔任副總統座機「空軍二號」（Air Force Two）的C-32A。空軍一號、陸戰隊一號等呼號專指美國總統正在搭乘的飛機和直升機，並非某些特定機種的稱號。
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