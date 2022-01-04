Assistance needed at Joint Base Andrews.



Travel pool captured Air Force personnel having to push the truck free after it failed to gain traction as President Biden, White House staff and members of the press waited to disembark Air Force One. pic.twitter.com/57l0m8k8b6 — Sam Sweeney (@SweeneyABC) January 3, 2022

新聞網站「The Drive」報導，美國總統拜登（Joe Biden）3日返回華盛頓特區時，由於當地正好降下冬天的第一場大雪，積雪頗深，讓其座機「空軍一號」（Air Force One）降落後，載運登機梯的地勤車輛卻卡在雪中，導致拜登一度被困在機上，最後還是接機軍官和地勤人員一同推車，才終於化解此一尷尬局面。

根據報導，拜登3日結束新年假期，搭乘C-32A自老家德瓦拉州（Delaware）返回工作崗位。不過在抵達安德魯斯空軍基地（Andrews Air Force Base）時，雖然地勤人員已事先清理過跑道上的厚厚積雪，讓飛機能夠安全降落，但載運登機梯的地勤車輛卻卡在雪中，讓拜登一行人被困在機上下不來。

從影片中可以看到，接機軍官和地勤人員在大雪中奮力推車，才讓該車輛脫困並駛往C-32A，稍後拜登則在大雪中步下階梯。原本拜登應自安德魯斯基地轉搭「陸戰隊一號」（Marine One）直升機，但由於天氣惡劣，最後改由陸路返回白宮。

雖然有人質疑不應讓美國總統在大雪中冒險搭機返回華盛頓特區，不過美國空軍強調，其對所有任務都進行了風險評估，並確定該軍種有能力安全地將總統送往目的地。

值得一提的是，拜登此次搭乘的並非一般作為空軍一號使用的VC-25A，而是較常擔任副總統座機「空軍二號」（Air Force Two）的C-32A。空軍一號、陸戰隊一號等呼號專指美國總統正在搭乘的飛機和直升機，並非某些特定機種的稱號。