AZ疫苗研發者、牛津大學疫苗專家安德魯‧波拉德(Andrew Pollard)不同意目前追加第3劑、第4劑的做法，他表示「我們不能每六個月就接種一次疫苗，真正重要的是補上那些未施打疫苗的人群。」

每日郵報報導，波拉德目前是AZ疫苗組主任，也是英國疫苗接種和免疫聯合委員會 (JCVI) 主席，他表示「'最糟糕的情況已經過去了，我們只需要度過冬天。」

AZ疫苗開發首席專家安德魯‧波拉德。(圖/AstraZeneca)

他進一步解釋，雖然Omicron 變種病毒持續肆虐英國，但是英國的重症感染與死亡人數都有明顯減少，疫情持續好轉當中，並不需要再施打第4劑。

疫苗在過去1年間，已施打了90億劑。僅在英國，90%的12歲以上兒童接種了第1劑，超過80%接種了兩次疫苗，還有3300萬施打第3劑。

波拉德認為現在英國和其他富裕國家的大部分地區，都已接種了疫苗，已經完成了防疫該做的事，接下來就是恢復正常生活「在某個時候，社會必須開放。但是當社會開放時，也會有一段感染高峰期，這就是為什麼冬天可能不是最好的時間。不過，這是決策者要下的決定，而不是科學家的工作。」

他認為，雖然開放會有風險，還面臨Omicron的持續威脅，但是最新英國研究表明，Omicron 比Delta來的溫和。

波拉德的結論是「最大的風險仍然是未接種疫苗的人，已打過疫苗的人就不要再多打。」