故宮南院去年國慶假期「天光」無人機展演大獲好評，受委託執行的「台灣希望創新」團隊將成果影片送第2屆國際群飛競賽，獲「1000架以下最佳無人機展演組」首獎殊榮。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院去年國慶假期「天光」無人機展演大獲好評，受委託執行的「台灣希望創新」團隊將成果影片送第2屆國際群飛競賽，獲「1000架以下最佳無人機展演組」首獎殊榮。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院去年國慶假期「天光」無人機展演大獲好評，受委託執行的「台灣希望創新」團隊將成果影片送第2屆國際群飛競賽，獲「1000架以下最佳無人機展演組」首獎殊榮。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院去年國慶假期「天光」無人機展演，以「走過COVID-19肆虐的黑暗，終將迎來幸福曙光」演出內容感動全場，受委託執行的「台灣希望創新」團隊將成果影片送第2屆國際群飛競賽，標榜軟硬體「made in taiwan」無人機展演，在全球104個國家、214件作品中脫穎而出，獲「1000架以下最佳無人機展演組」首獎殊榮。

故宮南院指出，去年在疫情趨緩暑假期間推出「3D水舞水幕秀」，聲光盛宴搭配時事的動畫投影，成為話題焦點，其中10月9日、10日加碼全國首創「無人船、無人機與水舞水幕秀」海空聯合展演更是獲得民眾極大迴響，尤其無人標機展演以「天光」為題，呈現2020年新冠肺炎疫情嚴峻，全世界共同對抗病毒，邁向恢復正常生活的種種，2天吸引破萬民眾觀賞。

日前承包無人機展演的台灣希望創新公司將「天光」展演的成果影片，遞交報名第2屆國際群飛競賽，南院指出，這場比賽由拉脫維亞無人機軟體公司SPH Engineering主辦，參賽作品由歐洲、北美和拉丁美洲以及亞洲無人機表演專業人士、3D 動畫師等組成評審團，分6組進行評選，並分成100架以下、100架至1000架以下、1000架以上等組別。

台灣希望創新公司今年以300架台灣自製軟、硬體的無人機展演參加角逐，首次參賽就榮獲競賽最激烈的「1000架以下」組首獎，對比眾多參賽者多向拉脫維亞無人機軟體公司採購軟體，「天光」300架無人機，皆是台灣自製軟、硬體，能得到首獎，讓南院覺得相當難得。

台灣希望創新公司總監李志清說，無人機展演是科技與藝術、文化和創新的整合，團隊以台灣自製的無人機軟硬體技術建構出MIT的無人機群飛展演，從第一場20架展演，提升至今最多 400 架的展演，希望不斷的用無人機點亮、彩繪台灣的夜空。