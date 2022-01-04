隨著疫情逐漸延燒，西安自去年12月24日本土疫情爆發後，緊急下令全面封城，官方嚴格管控全城人民戶外流動，從原本規定兩天一次出門買菜，全面升級為「居家避疫」，亦即禁止所有人民外出活動。

截至目前為止(4日)，該市封城已進入第13天，飽受「居家避疫」政策之苦，糧食供應量每況愈下，城內1300萬居民每天可以說是嗷嗷待哺。雖然當局一直在為家家戶戶提供免費食物，不過物資的供應量卻沒獲得改善。微博上紛紛有人哭喊:「我快餓死啦。」「沒有吃的，可我的小區又不讓我出門，快救救我!」

據「自由亞洲電台」（RFA）3日報導，如此慘況，居民為了求溫飽，近日西安衍伸出「以物易物」的市場交易熱況。一位西安居民告訴記者:「西安的一切都在以物易物。」還說，「同一棟樓的人們正在互相交換東西。」

微博等社交平台上更流傳許多影片，說明西安人是如何以物易物。有人用香菸換空心菜、洗碗精換蘋果，甚至還有人用電玩遊戲機 Switch換取一包泡麵和兩個饅頭。

不管政府怎麼做，都無法遏止西安人熊熊怒火。即便如此，英國廣播公司（BBC）就指出，有另一派較為樂觀的西安人抒發不同感受，認為即使現況多慘淡，人間處處有溫暖，對鄰居大方與自己分享物資的舉動備感溫暖。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363