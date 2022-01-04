分手的方法百百種，什麼都可以成為分手的理由，有男網友PO文分享，他女友竟然因為沒有跟她說早安就要分手，還連續咒罵原PO去死5次，而他的高EQ神回覆也讓網友笑翻。

一名男網友3日在Dcard發文表示，他今天早上匆匆忙忙的出門，因為找機車鑰匙找很久所以快遲到，一找到鑰匙就馬上出門了，到公司才想到今天忘記跟女友說早安，但原PO想說已經到公司了，所以就只跟她說「寶貝我到公司囉！」沒想到原PO女友因此氣炸，還警告要是不道歉就分手。

小公主女友咒原PO去死，原PO幽默回覆。（圖／翻攝自Dcard）

原PO覺得很無辜，覺得自己沒有犯錯，所以拒絕道歉，結果女友怒咒「祝你下班被車撞死，血流成河」、「祝你被卡車輾死」、「祝你被大貨車壓死」、「祝你安全帽被偷，然後被警察開罰單，再被狗追，再被酒駕撞死！」而男方中間回嗆，「祝妳買麥當勞的大薯永遠都是中薯的量」、「祝妳買珍奶珍珠只有10顆，加一份珍珠也只有多5顆」、「祝妳每次洗好衣服，襪子都會少一隻」、「祝妳聖誕快樂」。

相比小公主女友又情緒勒索又難聽的咒罵，原PO的回應顯得情商很高，讓網友大讚原PO「你罵人還這麼幽默，也太貼心」、「你還蠻幽默的耶 祝你找到更好的女孩」、「原PO脾氣也太好」、「超好笑的，徵一個也這麼好笑的男友」。