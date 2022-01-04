桃園3日有名在桃機停車場工作的女清潔員確診，Ct值11，列為案17230，其足跡曾到過中壢忠貞市場擺攤，市長鄭文燦指出，忠貞市場自4日起休市3天，4日先增設3個臨時社區採檢站，總計有197人前往採檢。

鄭文燦表示，考量忠貞市場採買人潮不特定，加上範圍廣大，市府與中央流行疫情中心討論後決議先讓忠貞市場休市3天，並於4日先增設3個臨時採檢站，分別位於龍崗大操場天幕、黎明公園、北區客家會館，4日總計有197人前往採檢，5至7日的開設時間為早上9點至中午12點、下午2點至5點。

衛生局補充，將再增設2個臨時採檢站，中壢中正公園站開設時間為5日、7日、9日上午9點至12點；桃園中路採檢站開設時間則為6日、8日上午9點至12點，必要時會再加開。

衛生局呼籲，臨時社區採檢站是針對上月30日、31日足跡曾到過忠貞市場的民眾進行採檢，其他民眾如有疑似症狀請盡速到醫院說明接觸史、進行採檢。

鄭文燦強調，忠貞市場消毒由環保局清潔大隊負責，4日針對9個里進行第2輪消毒，5日將擴大到23個里執行消毒作業。