斷腳的水雉舉步維艱，仍賣力覓食，展現堅強的求生意志。（莊哲權攝）

斷腳的水雉舉步維艱，仍賣力覓食，展現堅強的求生意志。（莊哲權攝）

斷腳水雉

台東張姓鳥友日前在知本1處休耕水田觀察到1隻左腳斷了1截的水雉，姿態優雅的「凌波仙子」雖然成了舉步維艱的「跛腳仙子」，但仍是認真地覓食，展現堅強的求生毅力，鳥友大讚「生命勇者」；台南水雉生態教育園區主任李文珍說，生命總是會有奇蹟，只能祝福牠平安存活。

張姓鳥友說，去年底在知本1處休耕水田發現這隻殘障水雉，本來雙腳都還在，只是左腳已經不管用，每次要移動身體時就必須振翅以保持平衡，隔了1周後再去觀察，左腳只剩下一截，然而為了生存，牠還是很努力地覓食，只是舉步維艱，原本姿態優雅的「凌波仙子」成了「跛腳仙子」，令人心疼。

鳥友提到，水雉在台東多數為夏候鳥或過境鳥，過去並不常見，池上大坡池在睽違40餘年後，去年8月曾有繁殖紀錄，令當地生態工作者振奮，這次在知本看到斷腳水雉，憂喜參半。

台南水雉生態教育園區主任李文珍表示，這隻水雉頭頂偏紅褐色，初判是去年8、9月出生的幼鳥，翅膀較寬、肚子較圓，應該是體型較小的母鳥，如果順利的話，預估今年5、6月換成繁殖羽後就可進入繁殖期，但是因為斷了1隻腳，屆時要爭地盤與交配權，可能打架時會打不贏其它母鳥，影響繁殖力。

「生命是有奇蹟的，只能祝福牠」，李文珍說，這隻水雉母幼鳥可能是誤中陷阱，左腳受傷久了，下半節壞死脫落，若是遇到猛禽或流浪貓狗等天敵，容易被捕捉，如果是在台南，還有水下的泰國鱧、土虱、烏龜、蛇也很容易抓到牠，台東相對天敵較少，也許存活率比較高。