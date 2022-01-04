為提升公司治理，並顧及股東權益，金管會推動擴大使用電子投票適用範圍，2023年起興櫃公司股東會也要提供電子投票。金管會證期局副局長郭佳君4日指出，上市櫃公司從2018年起就要提供電子投票，295家興櫃公司則是2023年全面適用，截至2021年11月底上市櫃共1747家、興櫃295家，實施後對投資人行使表決權將更為便利。

郭佳君表示，自2019年起、近三年來，已自行開始提供電子投票的興櫃公司分別有51家、53家、55家，約有八成的興櫃公司都沒有提供電子投票，去年10月時就已進行法規預告，要求興櫃公司投票必須包括電子方式，預告期間外界並無意見。

郭佳君表示，為便利股東行使表決權以落實股東行動主義並持續提升公司治理，金管會依公司法第177條之1第1項之授權，擴大公司應採電子投票之適用範圍，2023年起興櫃公司投票亦須包括電子方式。

郭佳君表示，為落實電子投票制度，強化股東權益之保護，未依規定採行電子投票之公司除揭露於公開資訊觀測站公司治理專區外，其申報募集與發行有價證券案件，將列為發行人募集與發行有價證券處理準則之退件條款，且亦涉有公司法第189條有關股東得訴請法院撤銷股東會決議之規定。