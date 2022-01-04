跨年連假結束後，緊接著迎來長達九天的農曆年節，台北晶華酒店延續去年持續熱銷好評的美食假期，即日起至1月28日止推出應景的「福氣酒餚假期」美食住房專案，四人入住擁有兩大床以及私人露臺的17坪客房，暢飲「臺虎生啤酒〈嗨〉」佐以由宴會廳主廚吳俊煌特製的十道下酒美食拼盤--「虎年迎新小滿漢」，以滿滿的福氣美饌和沁涼啤酒開啟新春城市小旅行。

台北晶華酒店此次推出的「福氣酒餚假期」美食住房專案，最大亮點便是由宴會廳主廚吳俊煌特製的下酒美食拼盤--「虎年迎新小滿漢」，主廚以晶華酒店年菜評比優勝常軍「前付小滿漢」為概念發想，精選出十道最搭配啤酒的菜餚，包括入口同時品嘗得到焦香及海味的烘烤烏魚子、鹹香軟Q的老滷牛腱、爽口夠味的麻辣大薄片、滑順開胃的醋溜魚皮、皮脂燻香的茶燻鴨胸以及香辣軟嫩的紅油口水雞，象徵十全十美、事事如意的什香如意菜，寧式烤麩則為經典寧式小菜，鬆軟烤麩富含飽滿湯汁，以及鹹甜下酒乾果-紅袍腰果、蜂蜜栗子。另外主廚也準備了外層香酥、內層軟嫩的香酥炸饅頭，讓房客大口吃肉喝酒的同時也能有十分的飽足感。

搭配下酒拼盤最重要的角色就是啤酒，晶華也特別選定臺虎精釀的新品-零糖低卡「臺虎生啤酒〈嗨〉」讓房客們嚐鮮，此款使用「低溫冷催化」發酵技術製成的生啤酒，可以將酵母的發酵能力最大化，創造出酒精度及酒感皆保有拉格特色的零糖質啤酒，麥芽結合啤酒花帶來的清新草本香，使整體口感更為乾爽易飲，零糖低卡的設計最適合需要大吃大喝的新年假期，每房贈送八瓶，讓飲酒饗食也能輕鬆少負擔。

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