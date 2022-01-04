大陸網上盛傳一則南京反日群眾包圍穿著「東京復仇者」動漫服飾男子的視頻，引起熱烈議論。視頻顯示，這名穿著衣服上印有「東京卍會」字樣的動漫服飾，被景區內遊客包圍怒罵指其「辱華」，還要求男子當場脫掉。當地景區工作人員處理事件後表示，年輕人展示個性要考慮民眾普遍價值觀。

據《極目新聞》報導，這名男子穿著印有「東京卍會」等字樣的日本動漫服飾，在江蘇南京玄武湖景區內遊玩，遭到路人阻攔與包圍，並且被要求脫掉身上服飾。網傳視頻配文稱，「在玄武湖碰到一穿日式服飾者，被強制脫掉」，另一段視頻中則顯示年輕男子將脫下的外套疊起抱在胸前，對著附近群眾說到「我把它擋著可以了吧？」但仍有群眾表示仍能看見字體，隨後男子將外套內襯朝外疊起。

該視頻在網路上 引起了不少網友的憤慨，認為在南京穿著日本服飾遊走在公共場合不夠尊重歷史，另有網友科普視頻中的衣服為日本動漫《東京復仇者》中服飾。

玄武湖景區工作人員對媒體表示，他們已注意到上述情況，呼籲年輕人在展示個性的同時，要考慮社會民眾的普遍價值觀念。

過去也曾發生過類似事件，由於日軍侵華時期的南京大屠殺讓許多中國人極為憤慨，曾有女子穿日式和服上街時遭當地民眾檢舉，讓該女子遭到警方調查，群眾批評此為「辱華」行為。

網上對此類行為一般反應都較情緒化，有人留言「不揍他算是仁至義盡了」，但也有許多人認為太過小題大作，認為南京人難道就不買日本車或吃日本料理？也有人認為，年輕要表達理念也得看場合，刻意在反日情緒高昂的地方展示日本文 化，根本是自找麻煩。