機場園區與園區附近地區聯絡道路建設計畫圖。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大園交流道「天空斷橋」停擺逾10年，行政院3日核定「國2甲由台15線延伸至台61線」可行性研究報告，全長2.9公里、總經費79.04億元，由國道基金全額支應，後續由交通部高速公路局辦理規畫設計、環評、用地取得及施工等程序，力拚2029年完工通車。

國道2號大園交流道延伸到台61線的國2甲線工程，2011年因民眾抗爭而停工，淪為「天空斷橋」，市府積極與交通部協商，將國2甲線分2階段施工，前段「大園交流道至台15線」共1.64公里，民航局已於去年10月全數交地，預計明年完工。

後段「台15線延伸至台61線」因鄰近許厝港濕地，屬候鳥棲息地，高公局前年重啟可行性研究，去年8月獲國發會同意，在市府與中央、地方民意溝通協調下，3日正式獲行政院核定，全長約2.9公里，總經費79.04億元，由國道基金全額支應，力拚2029年完工通車。

市長鄭文燦說，完工後可大幅改善機場聯外交通及大園地區交通便利，且讓國2甲線與台61線銜接可構成完整高快速公路運輸網路，機場客貨運園區更可透過國2甲銜接高快速公路進行聯外運輸，除完善桃園航空城聯外道路系統發展，更可健全區域路網架構。

交通局長劉慶豐表示，桃園市政府將持續協助交通部與市民溝通，加速辦理新建高快速道路計畫，近年包含國道2號機場端主線改善工程預計今年12月完工，配合航空城開發啟動省道台4線改善，台15線改線工程也將於10日開工、預計2024年11月完工，各項建設對桃園產業發展、都市成長都有極大助益，市府也將給予最大的支持與協助，讓市民可以有更順暢的聯外道路路網。