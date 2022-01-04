中央流行疫情指揮中心今（4日）公布國內新增4例本土個案，引發各界關注。民進黨台北市議員王世堅指出，中央提出的「7+7」專案，在施行的細節上，並沒有向地方衛生局充分說明，引起一些矛盾；同時，他更為今年受到本土疫情影響最大的萬華抱屈，直言「萬華病毒」的說法非常可惡，不只糟蹋萬華，也是糟蹋台北市。

王世堅今天在政論節目《鄉民大會》中表示，這次疫情中，台北市確實有點委屈，首先是萬華，「竟然被說成是萬華病毒，這真的是很差勁、很可惡的事情」。他相信全國民眾並不這麼認為，「被某部分媒體刻意消遣、定義，我覺得這是糟蹋萬華，也糟蹋台北市」。

王世堅直言，「冤有頭，債有主」，病毒是國外來的，總不是台灣自產的，因為都有經過基因定序，科學的問題就歸科學解答。王世堅認為，現在的問題在於，中央在領導防疫上，有一點偏執，而中央制訂原則，要由地方政府執，但中央只有原則，在細項的解說卻不清楚。

王世堅指出，本來要隔離14天，現在改「7+7」因為防疫旅館不夠，緊急改之後，回家後那7天，同住家人要怎麼規範？這些是情中央沒很明確對各縣市的衛生局充分說明。同時，防疫旅館的部分，也是中央訂原則，但事實上這些原則在通行上有一些矛盾。