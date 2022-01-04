春節倒數引爆消費戰火，美食-KY旗下85ºC今年火力全開，透過85 APP禮盒跨店轉贈，線上購買，親友跨店領取超方便，主打8款精緻禮盒包括香酥脆口的杏仁瓦片、鮮甜多汁的豬瓦片，甜而不膩的南棗核桃糕、越嚼越香的魷魚絲，平價美味搶攻市場。即日起全台門市預購，其中4款指定年節禮盒享85折，預計可售出5萬5千盒。

熱鬧溫馨的春節即將來臨，85ºC推出八款年節禮盒，外盒是華人最愛的大紅喜氣搭配虎年生肖俏皮小金虎，手捧鳳梨和金魚，象徵年年有餘、旺旺來。包裝精美、內容澎湃，八款禮盒分別為「福虎昇豐」、「虎年大吉」、「海陸雙拼」、「野菜脆片」、網路人氣點心「咖啡蛋捲」、暢銷「鳳梨酥」、「原味牛軋糖」和「平安媽祖高粱酒禮盒」，款式多樣且平價美味。

2022年首推的「福虎昇豐禮盒」，宛如置身零食國度，集結濃厚的咖啡小蛋捲，萬年不敗香脆的杏仁瓦片，好吃不黏牙的牛軋糖，越嚼越香的魷魚絲，甜香不膩的南棗核桃糕，一口接一口，福氣一直來，虎年大豐收。

85ºC也看好網路無遠弗屆，民眾消費購物模式改變，除了門市購買，也可以選擇網路消費。即日起至1／24日，選擇85APP禮盒跨店轉贈，手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者四天前選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車。