羅男1日擺攤做生意時，突然被陌生男子打得鼻青臉腫，前往警局報警提告。（翻攝臉書社團《關西人》）

長期在新竹縣關西鎮擺攤賣豆花的豆花伯1日突然被黃姓男子毆打，致頭部多處擦挫傷、鼻樑斷裂。據了解，警方通知黃男到案，黃男初步供稱是因豆花有怪味道，才動手打人，警詢後將其依傷害罪送辦。

豆花伯的家人在臉書社團《關西人》發文，羅姓豆花伯1日上午10時許，在關西戶政事務所前擺攤，卻突然被陌生男子攻擊，羅男來不及反應，直接被對方痛毆，不僅雙眼瘀青，鼻樑也被打斷，讓其家屬氣得大罵「關西的治安真讓人憂心。」

豆花伯的家人指出，攻擊豆花伯的男子早在去年12月16日就曾來家中砸門與砸車，卻又於1日無故攻擊豆花伯，困惑這到底是什麼社會，怎有人能無緣無故跑來打人，實在太可怕。

後續豆花伯在友人陪同下前往警局報案提告，警方循線追查發現動手打人的為一名黃姓男子，旋即通知其到案說明；黃男到案後坦承犯行，供稱他日前向豆花伯買豆花，但味道卻怪怪的，才選在擺攤時上前教訓。警詢後，依傷害罪將黃男移送新竹地檢署偵辦。

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