《現代保險雜誌》4日舉行2022「保險品質獎」頒獎典禮，今年保險品質獎首度增設金控公司獎項，富邦金控旋即上榜並榮獲「最值得推薦」特優；富邦人壽獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優；富邦產險獲「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」四項特優，富邦金控及旗下子公司共獲九項特優，優異表現深受大眾肯定！

保險品質獎是國內最具影響力的保險類獎項之一，每年根據四大面向，針對產壽險公司進行調查，今年首度新增針對金控公司之調查，其結果反映消費者與千大公司對產壽險公司最直觀的評價。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控及旗下子公司秉持正向力量的品牌精神，致力提供消費者及企業最完整多元的金融產品與服務，持續朝「成為亞洲一流的金融機構」邁進。自新冠肺炎疫情爆發以來，富邦金控及旗下子公司面對此危機，不僅迅速做出反應，積極開創相應的產品與服務，更發揮企業當責，協助地方政府及醫療院所抗疫，富邦集團已累計捐助抗疫基金及物資近4億元。本次榮獲「保險品質獎-最值得推薦獎特優」也代表大眾對富邦金控各面向的肯定。

《現代保險雜誌》公布「第29回全國最佳壽險公司排行榜」大調查，富邦人壽再度獲得「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優肯定；此外，於業務員最優、知名度最高、最值得推薦三項評比指標上，更穩坐再購族心中第一首選寶座。

富邦產險以專業損防技術及創新風險管理服務，連續21年榮獲《現代保險雜誌》「千大企業保險購買行為及滿意度調查-最受推崇的產險公司」，並勇奪保險品質獎「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」共四項特優，深受企業的青睞與肯定。