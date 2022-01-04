提前部署農曆春節9天假期，雄獅旅遊推出春節期間入住星級飯店保證有房團體行程，讓旅客免於舟車勞頓，上山下海玩遍台灣每一個角落。此外，甫復航的星夢郵輪「探索夢號」也推出春節航次，船上有特色擲聖杯活動、新春年菜與旅客同歡；若是想出國的民眾則能飛往帛琉，在暖陽及海水的包圍下與家人共度不同以往的新春佳節，即日起旅客持五倍券、國旅券報名，指定行程還可享現折500元優惠。

擁有好山好水的宜蘭向來為國旅熱門地區之一，每到假期一房難求，春節期間到宜蘭，雄獅旅遊推薦保證入住五星級「村却國際溫泉酒店」，每間客房皆擁有碳酸氫鈉溫泉，位於飯店24樓的高空酒吧，更可獨攬全宜蘭最高360度無死角夜景；而「捷絲旅宜蘭礁溪館」專為親子設計，每間房間皆有超大溫泉池，還有黃色小鴨戶外溫泉泳池、復古童趣遊藝間等好拍又好玩。

賞花是過年走春盛事之一，中部地區能賞銅鑼炮仗花、櫻花秘境，超美雙色花海一次看到飽，更保證入住五星級「新竹福華大飯店」，並免費升等市價9000元雙人商務客房。苗栗「泰安觀止」是許多溫泉控指名必訪旅宿，飯店被山林所環抱，其中相鄰溪谷的無邊際泳池更是令人流連忘返，隔天前往卓蘭鄉採巨峰葡萄和草莓，親身體驗採果樂趣。

近年來，嘉義和台南掀起觀光熱潮，春節想到南部出遊，不妨安排五星級飯店住宿，包括2020全新開幕「嘉義長榮文苑酒店」，從房內就可遠眺國立故宮南院園區美景；「耐斯王子大飯店」則為嘉義市區老牌飯店，飯店內的萬國百匯自助餐更為嘉義市buffet首選。而座落於充滿時代風華的台南「台糖長榮酒店」，以精緻美食和貼心服務著稱，飯店早餐供應在地小吃米糕、現燙牛肉湯、虱目魚粥等，非常適合喜愛台南美食的旅客。

星夢郵輪「探索夢號」已於去年底正式復航，所推出的春節行程年味滿滿，1月30日出發的四天三夜行程，自基隆港出發前往高雄、花蓮，並推出春節相關活動與美食，包含擲聖杯活動，最大獎可入住皇宮套房，還可在海上享用特色風味年菜；大年初二、初四出發的三天兩夜行程將前往花蓮，提供旅客不同的過年出遊選擇，此外上船前的核酸檢測（PCR）採檢市價約3500元，雄獅旅遊更提供郵輪旅客專屬優惠價2000元。

想出國的旅客，則建議距離台灣僅4小時的帛琉，相當適合想要享受海島度假氛圍的民眾。雄獅旅遊推出帛琉5、4日團體行程及自由行1／22、1／29、2／2出發，不僅回台免隔離外，更可享受無窮無盡的水上活動；此外雄獅也針對熱愛潛水的旅客推出帛琉3日深潛行程，三人即可成行，旅客若報名帛琉春節出發行程，更可獲得1000元旅遊折價券，可使用於雄獅旅遊國內旅遊產品。