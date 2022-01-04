八里「大聖宮」遭竊500萬珠寶首飾 警方14小時全追回（蘆洲警方提供／戴上容新北傳真）

八里區主祀齊天大聖的「大聖殿」宮廟昨清晨5時許，發現一批價值約500萬元手鐲、翡翠等珠寶首飾遭竊，現場未設監視器，警方動員20人調閱監視影像、過濾近200輛車，3日晚上7時許，警方於北市士林區逮捕2名嫌犯，訊後依竊盜罪移送，失竊的珠寶首飾由於來不及銷贓，幸運的全數追回。

據了解，八里「大聖殿」創於25年前，之前設址在汐止區，8年前才遷到八里區龍米路，後來遷至八里區渡船頭山坡上，60歲的陳姓女宮主且因信仰改姓「齊孫」，平日住在大殿旁邊廂房。

陳姓宮主說，她原經營銀樓，結束營業後偶然接觸到宗教，因此籌設、管理宮廟，她便將過去經營銀樓存下的珠寶首飾，用玻璃櫃展示在宮裡，免費贈給民眾結緣。

陳姓宮主3日清晨5時許起床，發現大殿神像旁的玻璃櫃內手鐲72個、翡翠珊瑚等各式項鍊12條、玉珮111個、K金耳環戒指及神明金牌等珠寶首飾全數遭竊，粗估總價值超過500萬元。

蘆洲警方獲報到場，竊嫌疑深諳廟方未架設監視器，破壞鐵門上方氣窗侵入行竊，警方於廟內採得4枚指紋。專案小組邊比對指紋，並同時動員20名警力擴大範圍調閱周邊道路、工廠及民宅監視器，分析比對近200輛車。

警方最後鎖定其中1輛深夜上山的可疑轎車，3日晚間7時許，於北市士林區中正路某公寓逮捕48歲鄭姓、35歲李姓竊嫌。2名嫌犯原本矢口否認行竊，直到員警在他們的租屋處和車上搜出全數贓物，2人才坦承犯案，警方訊後依竊盜罪，將嫌移送士林地檢署偵辦。