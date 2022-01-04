全長約2公里的德糖路，沿途兩側均為樹木綠蔭，地方期能爭取打造為「成功版伯朗大道」。（曹婷婷攝）

台南市仁德區去年新闢1條全長約2公里的德糖路，沿途兩側均為樹林包圍的綠蔭，且緊鄰奇美博物館、十鼓文創園區、虎山農場、牛稠子車站公園等景點，成功里爭取觀景座椅及造景燈，期能打造為「成功版伯朗大道」。

伯朗大道是台東的知名景點，正式名稱為錦新3號道路，因道路兩旁的田園風光迷人，先是被伯朗咖啡相中拍廣告，接著又有長榮航空找金城武代言也來此取景，從此暴紅，每年都吸引無數觀光客朝聖。

仁德區成功里長鄭晴而說，德糖路兩側都是樹林圍繞，綠意盎然，沿著馬路散步，清晨可看日出、晚上能賞夜景，道路雖才開通1年，已吸引不少民眾前來休憩、運動，而且，筆直大道銜接文華路，就是虎山農場，有整片森林景致，再往前則連接奇美博物館、台南都會公園、十鼓文創園區、牛稠子車站公園，觀光量能豐富。

他說，雖然德糖路跟伯朗大道條件不盡相同，但德糖路沿途風景加上周邊景點林立，極富觀光潛力，他一拋出「成功版伯朗大道」的點子後，不少民眾都認為很有趣，能引起話題。此外，也有不少民眾常來此運動，對於當地夜間照明不足，也認同加強燈光照明，提升安全。

目前這個構想已向台南市政府提出，工務局日前也已派員會勘，對於地方提出爭取觀景座椅、造景燈等想法，強調將會進一步評估。他說，希望能在不影響人行步道通行及草皮、樹木生長下，於兩側人行道的草皮處，增設觀景台、觀景座椅、LED燈光造景等設施，營造更好的休憩環境。