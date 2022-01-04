資深男星洪都拉斯（洪勝德）以擅長模仿走紅，但出道逾30年，不只當藝人還從事過各種工作，也讓他在模仿各種角色時都很得心應手；最近洪都拉斯在節目中提到當初做運將第一天，就被2惡煞打到全身傷，回家甚至不敢告訴家人，心酸過往令眾人傻眼又不捨。

洪都拉斯1987年就進入演藝圈，但苦無到幕前演出的機會，讓他只好另謀他路，在暫時不當藝人的期間從事多份工作，像是計程車司機、送報員、羊奶配送員、搬瓦斯桶工人、家具業務員、海參攤販和貨運行搬馬達工人等，還當過澎恰恰的司機兼助理；直到1998年加入許效舜成立的「石頭家族」，才重拾藝人這份工作過日子。

豐富的經歷也讓洪都拉斯現在除了活躍在綜藝上，也參與不少戲劇作品演出，日前他到《同學來了》當來賓，當日主題聊到「人生最接近死亡的一瞬間！這些人還能活到現在真是命大？！」，洪都拉斯憶起當運將第一天的震撼教育；他記得當天載客都很順利，每到新的地方就有客人上車，讓他覺得是好的開始。

不過，突然遇到2名惡煞擋住他的車，還不禮貌地狂敲打車窗，用不友善的語氣諷刺地說，「你為什麼可以搶生意，很囂張喔！在社會上走跳還不懂規矩」，當時他不曉得哪來自信，回嗆他們「沒有人說不行」；沒想到在洪都拉斯說完後，2名惡煞直接把他拖下車，導致頭部受重擊，最後全身傷痕累累的回家，連家人發現他受傷都不敢說實情，只能吞下委屈，悲慘經歷也令眾人嚇傻。