由於新冠疫情升高，河南省禹州市今天（1月4日）發佈通知，決定分類分區實施疫情防控管理。禹州4個街道(鄉鎮)的重點區域畫定為封控區，全市其他區域均為管控區。

禹州市的封控區包括：夏都街道（華莊社區、宋莊村、南關十組小區、碩達盛世陽光小區、歐亞陶瓷有限公司）、潁川街道（塔灣街安泰煤業公司家屬院、回族小學北5街）、火龍鎮（郭樓村、劉溝村）、梁北鎮全域。全市其他區域均為管控區。

許昌市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部教育工作專班，昨天（1月3日）下午發布《關於做好全市教育系統疫情防控工作的緊急通知》，要求市直屬中小學、幼稚園今天（1月4日）起暫緩開學，開學時間另行通知。

市直屬高中實行封閉式管理，按照疫情防控指南要求統籌做好疫情防控和教育教學工作。尚未返回禹州的學生不再返回。

今天（1月4日）上午起，許昌市公車恢復掃碼乘車規定，乘客應戴口罩、主動出示「行程碼」綠碼，配合車長做好檢查工作，有序排隊乘車。行程碼顯示紅、黃碼的人員嚴禁乘坐公車。

官方呼籲乘客盡量採取刷卡、掃碼、公交卡等移動支付方式乘車，減少使用現金。無智慧型手機的老人、兒童乘客或其他不能熟練使用手機的乘客，可由同行家人按規定代為線上申報和生成「行程碼」，由同行家人代為出示，也可彩色列印成紙質件攜帶備用（彩色打印的「行程碼」須顯示為綠碼，且列印時間在有效期內）。

許昌市疫情防控指揮部今天（1月4日）上午要求，許昌多個場所緊急閉館並暫停開放，包括：許昌科技館、許昌市規劃展覽館、許昌市博物館、許昌烈士陵園、許昌灞陵橋景區、許昌春秋樓景區、許昌曹丞相府景區、許昌市西湖公園。

此外，河南平頂山至禹州的長途客車全線停運。平時，平頂山至禹州(雙向對發)的客車每天有28班。1月2日晚，禹州市疫情防控指揮部發佈通告，禹州市客運班線暫停營運。受此影響，平頂山市發往禹州市的客車1月3日起全線停運。