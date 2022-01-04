2025能源占比再生能源無法達標，經濟部4日說明，能源局提供給立院預算中心的資料，是因為經濟高度成長、半導體設廠及台商回台等因素，帶動用電及發電量。

經濟部說，因為總發電量由2575億度，成長至3175億度，且綠能裝置量不變情況下，分母變大才致占比變小。比例不同並非總電量不足，特定人士所謂綠能占比少5％是總發電量少5％的指控並不正確。發電總量增加已有規劃控管，在2025年三接上線後，可擴大燃氣調度發電，加上抽蓄水力等其他電能，維持穩定供電。

經濟部指出，能源局提供預算中心的預估資料是總發電量的大幅成長，而電量的長期預估，確實深受經濟發展影響，2016年時的預測，難以預想疫情下半導體加速生產及設廠的大量用電，美中貿易戰轉單效應，台商大量回臺投資等重大事件。不過，能源局滾動考量用電成長，總發電量的增加已有規劃，也反映在能源局的估算上，占比數字變化，並非電的總量不足。

經濟部持續督導台電公司進行電源開發計畫，包含台電的大潭、興達、台中、協和及IPP等燃氣機組開發案，預估2021～2027年間燃氣機組約淨增加1460萬瓩，其中包含2024年新增100萬瓩，已由民營森霸電力110萬瓩得標。同時，中油公司天然氣卸收設備擴充計畫，包含觀塘三接、台中接收站第三期擴建等等，讓氣源跟機組都能如期運作，所以當總用電量上升時、綠能裝置量不變時，可優先調度燃氣，全力增加全系統燃氣發電的占比。

經濟部表示，政府已規劃至2027年電源開發路徑，以再生能源及低碳燃氣發電為主。另外，在短期供需規劃方面，2022年台電公司大潭8號機如期上線十分關鍵，上線後會將現有氣源優先供氣給較高效率的燃氣機組，以提高全廠總發電量，其他包括需量反應、維護機組安全穩定，以及加快維修時間等配套作法都會持續推動，持續維持穩定供電。