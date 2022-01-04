光洋科（1785）經營權之爭未歇，針對2021年11月19日，光洋科公司派未經董事會決議，擅自發布重訊，解任獨董吳美慧，並由小股東出面，向智慧財產及商業法院緊急申請禁止吳美慧的獨董資格，法院4日作出駁回的裁定，吳美慧獨董資格不受影響。

光洋科去年11月19日發布重訊，將台鋼派的獨董吳美慧解任，並將吳美慧在光洋科審計委員會委員及薪資報酬委員會委員的身分同時予以撤除，解任理由為未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第1項第5款，光洋科公司派指出，吳美慧和台鋼有直接或間接利害關係，還和榮剛董座王炯棻一同召開記者會，顯示吳美慧缺乏獨董基本應具備獨立性要求，屬於當然解任。

同時有小股東出面向商業法院，提出禁止吳美慧繼續行使獨董職權，對此商業法院也已予以駁回，法官認為，雖然公司派提出吳美慧對外自稱台鋼幕僚長，已缺乏獨董之獨立性，但無從認定吳美慧就是台鋼的董事、監察人或受僱人，甚至無法推論吳美慧繼續擔任光洋科獨董職務，會對光洋科造成何等具體傷害。

另外法官也特別說明，吳美慧在去年11月5日董事會中，對董事長馬堅勇與新創環保公司協議，涉嫌背信、財報不實，是基於獨董對公司業務之監督，怎可因為獨董的質疑，就認定吳美惠企圖干擾公司營運，違反董事忠實義務。

對於聲請理由，還有擔憂吳美慧再度召開股臨會並損及公司業務，法官認為完全屬臆測之詞，因為吳美慧已撤銷12月24日之股臨會召集，同時吳美慧無法行使獨董權力，對特定事項表達法定職權，才會損及光洋科全體股東權益，另外日前經濟部已確認馬堅勇仍是光洋科董事長，為公司對外代表人，而不是獨董吳美慧，何來侵害公眾交易安全和我國半導體產業安定的問題。