小林控告妻子小美與同事小鮮肉小王外遇，去年8月間數度帶進家門過夜，侵害他的配偶法益而提出民事求償。小美否認出軌，辯稱晚上請他來修水電；小王則提出他與男人親密照，宣稱他有「性別認同」困擾，與小美是「閨密」。一審法官以小林夫妻對話內容等證據認定小美兩人有曖昧及親密行為，判賠20萬元，仍可上訴。

小林在2016年1月間結婚，育有2名子女，他控告妻子小美去年3月間到某機械公司任職後，與小她7歲的男同事小王過從甚密，他同年8月7日在住處附近撞見兩人擁抱、親吻，他與妻協商暫時分開，自己帶2名孩子回老家住，沒想到，小美竟在8月13日至9月10日期間帶小王回家過夜，兩人相偕上班，還出現親密動作。

小林拿出監視光碟、對話錄音及通訊軟體對話截圖為證，控告小美與小王逾越男女交往關係、有肌膚之親，不法侵害他的配偶身分法益，且小美也曾承認有外遇行為，他提起民事訴訟求償撫慰金100萬元。

小美則否認外遇，供稱與小王兩人是單純好友，她晚上請他來幫忙修水電、訂製DIY置物架，完工後已深夜，要求他離開不符人情；她與丈夫溝通過程僅以假設性比喻，並未承認外遇。

小王供稱，他長期飽受「性別認同問題」所苦，小美開導鼓勵晚輩，兩人以姊弟相稱，是「閨密」好友，而非男女交往關係。他在2021年8月間幫忙小美修理電線管線及水電，偶會留宿客廳沙發，並未與小美發生曖昧，他並提出與1名男子頭部相依的親密合照作證。

台中地院法官以小美兩人說法及提證均不足以證明小王留宿是維修水電，且無法與異性發生感情，以小林夫妻對話內容等證據認定小美與小王有超乎異性朋友界限的曖昧與親密行為，判決兩人連帶賠償20萬元。