欣欣水泥森活園規畫新增全民國防教育場域，日前舉辦國防教育親子體驗試水溫，嘉縣府人力發展所所長郭凱迪（右一）也出席參加。（嘉縣人發所提供／張亦惠嘉縣傳真）

退輔會欣欣水泥公司嘉義工廠從全盛時期上百位員工至今已不再廠區內生產水泥，轉型以水泥為主題的觀光工廠「欣欣水泥森活園」，退輔會為充分利用廣大園區，日前與嘉義縣人力發展所共同舉辦國防教育親子體驗試水溫，廣受歡迎，目前正在規畫讓部分廠區成為常態國防教育場域，另，廠區部分土地也正在規畫「羊電共生」。

嘉義縣人力發展所所長郭凱迪多次參與現勘、開會，欣欣水泥森活園討論未來相關規畫，郭凱迪表示，日前舉辦的射擊探索體驗營包括射擊比賽、迫擊炮模擬、障礙穿越、戰傷救護、裝備試穿等受到大小朋友歡迎，除宣傳全民國防理念，也讓大家認識正在轉型的廠區。

郭凱迪指出，因欣欣水泥園區大，分期分區做轉型，因園區內的工業建築堅固加上高低落差，未來搭配體能設施及國防相關設備能作為軍事體驗園區，另，園區西邊建築未來可能作為地方創生據點。

欣欣水泥嘉義廠長方嘉良指出，園區面積有13.5公頃，非常廣大，日前試水溫辦理射擊體驗營後確認要將部分園區規畫為國防教育場域，除讓大家都有全民國防的概念外，也能帶動遊憩，目前已陸續購買相關設備，並正在規畫場域運用中，預計今年上半年就能常態運作。

另在廠區的最東側，原是礦場原物料儲庫，2011年儲庫拆除後閒置至今，目前經董事會同意已決定執行「羊電共生」綠電工程，配合政府政策作綠能外，草地放養羊隻吃草也有觀賞目的，目前在申請程序中，程序完備後將開始施工。