桃園機場爆4例本土確診，指揮中心指揮官陳時中今日下午視察桃機，回應桃園市長鄭文燦要求，宣布成立前進指揮所，並派醫福會執行長王必勝做統籌，與各單位密切合作，希望在最快時間內控制疫情。

陳時中表示，成立前進指揮所後，會檢視機場內相關動線、人員防疫狀況再做精進，目前桃機機場管理有相當作為，未來桃機經驗可轉換到其他有旅客入境的國際機場。

鄭文燦稍早在記者會表示，機場工作人員總共將近3萬位，6成住桃園、4成住雙北或基隆或新竹，防疫安全非常重要，已致電指揮官陳時中，建議指揮中心在機場設置前進指揮所，提高防疫對策，機場第一線高風險人員，也都要百分之百施打第三劑疫苗。

鄭文燦強調，機場工作人員位在防疫第一線，面對Omicron確診快速增加、國外也大流行，機場人員為國家守住第一線，希望國人給他們更多支持，他們也應該得到最佳防疫保護，希望機場所有防疫對策能提高強度，市府也在最短時間匡列採檢。