在塞港遞延出貨加持，以及東南亞產線恢復正常、產能開出，成衣廠聚陽（1477）4日公布2021年12月合併營收31.77億元，較去年同期增加47.4％。已創單月歷史新高。而2021年全年營收289.3億元，較去年同期增加16.1％，也是歷史新高。

手中訂單滿滿，上半年已排滿，加上高毛利產品比例已高達5成以上，聚陽預期，2022年上半年營運應可保持成長，幅度會有2位數。

有4成產能在越南的聚陽，2021年第四季的10、11月，受到疫情衝擊，當地封城影響，產線開工率、產能利用率下滑，造成營收下跌；不過，在12月復工、產能利用率提升，出貨恢復正常下，遞延出貨大幅增加，12月營收因此創下單月新高。

由於全球服飾消費市場景氣漸恢復，聚陽美國客戶下單動能增強，聚陽指出，2022年，手中美國客戶訂單量都比2021年成長。

前五大品牌客戶中的GAP和美國最大的零售商如Target、Kohl's等 ，訂單恢復成長動能，又有新客戶加持，聚陽表示，2022年上半年的產能已排滿。

2021年，聚陽出貨量達到1700萬打，比2020年成長16.4％以上；2022年，在舊客戶下單量成長、電商及新客戶數量增加下，聚陽對今年出貨量有2位數成長持樂觀看待。

除了訂單量成長，聚陽指出，由於訂單不缺，近年來公司執行的擇優出貨策略、挑選平均單價較高的客戶，成效已漸漸顯現。

近幾年聚陽積極進行產品組合結構調整，毛利較佳的運動類服飾、休閒機能性的訂單及出貨量持續增加，因此獲利能力年年提升。聚陽指出，依上半年手中訂單產品分析，運動類服飾、休閒機能性的訂單量已超過5成，因此可以預估，2022年的營業毛利率及獲利能力還會比2021年還有提升空間。

在出貨量增加、平均單價提升下，聚陽指出，2022年上半年營運成長應可達2位數。