中央流行疫情指揮中心今(4)日宣布，新增4例本土確診個案，其中一名是在桃園機場排班的防疫計程車司機，外界擔心感染恐進一步擴大，有醫師透露，大家在搭計程車時，有一個習慣動作其實暗藏染疫風險，包括年輕人最愛搭的Uber。

桃機爆4人確診 陳時中曝可能感染途徑

北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在粉專指出，大家應該感覺到，境外疫情好像要擠進社區了，除了防疫計程車每三日採PCR，所有的社區計程車其實都要開始準備加強防疫，包括很多並不在大車隊編列、還沒換車的舊小黃，其實也暗藏危險。

姜冠宇說明，計程車內的空調是正壓系統，大家搭車時都習慣緊閉門窗、不愛開窗，其實是非常危險的一件事，對於春節返鄉潮來臨，面對狡猾的病毒，姜冠宇給計程車及乘客下列4點建議：

1. 前座不開放，讓乘客後座變成獨立系統。

2. 計程車前後座應該用PVC簾幕區隔開，搭載一定量乘客後執行清消，並裝備自取或自動洗手液。（有些司機會幫乘客噴，這很親民，但是沒必要，讓乘客自己按比較安全）

3. 後座車窗要開，可以讓染疫風險大大降低。

4. 司機未來不用幫乘客拿取後車廂行李，讓乘客自取，減少不必要的接觸。

姜冠宇強調，交通是台灣的命脈，因此所有的交通人員也應該納入「分艙分流」的一環，畢竟春節防疫旅館量能有限，我們不能只靠邊境防疫。姜冠宇認為「14+7」的隔離措施都擋不住新北幼兒園「埃及爸爸」的案例，那麼「7+7」當然更不可能擋住Omicron的壓力，要從社區直接切斷傳播鏈，做好與病毒共存的準備。